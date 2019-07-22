الإمارات تطلق أول نطاق إلكتروني من حرف واحد لبوابتها الرسمية عالمياً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أطلقت حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.

ويمتاز النطاق الجديد الذي جرى تطويره بالتعاون بين مكتب رئاسة الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتألف من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية (u.ae)، حيث يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية "AE".

سالمالحوسنينائبمديرعامالهيئةلقطاعالمعلوماتوالخدماتالذكيةبالإنابةفيهيئةتنظيمالاتصالاتخلالإطلاقالهيئةأولنطاقحكوميفيالعالممؤلفمنحرفواحد.@TheUAETRA#البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/naKLCTJf6R

— البيانالاقتصادي(@AlBayanBusiness) July 22, 2019

وتعد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات منصة متكاملة لكافة الخدمات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية وأهم البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في الدولة مثل التعليم والاقتصاد والأعمال والبنية التحتية وقوانين الإقامة والصحة والسياسات والاستراتيجيات الوطنية وغيرها.

تعقيباً على النطاق الجديد قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يجسد النطاق الجديد لحكومة الدولة معنى الابتكار المتمثل في السهل الممتنع، وهو يمثل عنصر البساطة وسهولة التذكر، كما أنه يعبّر عن محورية الإنسان في اهتمامات الحكومة بمختلف مشاريعها وبرامجها وخططها المستقبلية. ويأتي اعتماد النطاق الجديد في مرحلة مهمة من التحول الرقمي التي ندخل فيها عصر الثورة الصناعية الرابعة والمدينة الذكية وحكومة الذكاء الاصطناعي. ونحن بهذا النطاق نستلهم توجيهات قيادتنا الرشيدة باعتماد ثقافة الابتكار والإبداع طريقاً لتأكيد الريادة لدولتنا والسعادة لمجتمعنا".

وأضاف : "إن أهم مضامين النطاق الجديد هو التركيز على الإنسان، وفي هذا رسالة من قيادة الدولة مفادها أنكم أنتم الهدف، وأنتم الغاية، وأنتم الرهان، وأنتم الحكومة... أنتم دولة الإمارات العربية المتحدة. إننا ندخل العصر الرقمي عبر بوابة (U.AE) لنقول للعالم إن الإنسان هو غاية الحكومة في دولة الإمارات. الإنسان بمعناه الواسع؛ المعنى الذي تتجسد فيه قيم المشاركة والتسامح والسلام والرفاهية والسعادة وجودة الحياة والتنمية المستدامة. رسالة (U.AE) هي أنكم أنتم جميعاً شركاؤنا في صنع المستقبل."

بوابة شاملة

ويتضمن الجانب المعلوماتي في البوابة حقائق وأرقام ومعلومات حول الهيكل التنظيمي لحكومة دولة الإمارات، والآباء المؤسسون للاتحاد، واستراتيجيات ومبادرات حكومة الإمارات وأهدافها التنموية والمستقبلية.

كما تضم البوابة ركناً للمشاركة الإلكترونية يشمل منتدى إلكترونياً ومدونات واستطلاعات رأي واستبيانات ونافذة للمحادثة المباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى روابط لصفحات حكومة الإمارات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" وغيرها.

وقد بلغ عدد زيارات صفحات البوابة ما يقارب سبعة ملايين ونصف المليون زيارة، فيما بلغ عدد مشاهدات صفحات البوابة أكثر من 12 مليون مشاهدة، ووصل عدد مستخدميها خلال العام 2018 إلى ما يقارب 5 ملايين مستخدم.

استشراف المستقبل الرقمي

ويجسد الشعار الجديد لبوابة حكومة الإمارات قيم الريادة والوحدة وسعادة الإنسان والأصالة، كما يمثل ألوان علم دولة الإمارات. وتقدم البوابة بنطاقها وشعارها الجديدين رسالة مفتوحة لجمهور المتعاملين من زوار ومقيمين ومواطنين ومستثمرين مفادها أن الحضور الإلكتروني للدولة سوف يتعزز خلال المرحلة المقبلة عبر التركيز على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات إنترنت الأشياء لخدمة الأفراد والمجتمع.

وتعمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حالياً على إطلاق حملة ترويجية على مستوى العالم لشرح أبعاد نطاق الحرف الواحد الذي اعتمدته لموقع حكومة الإمارات، والدلالات والمضامين التي ينطوي عليها ولا سيما جمعه بين الأبعاد الرقمية والوطنية والإنسانية.

وسيتم خلال الحملة تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في استشراف المستقبل الرقمي ودخول عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى التركيز على العلاقة بين مضمون النطاق والتزام دولة الإمارات بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.