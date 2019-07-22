انطلاق أعمال المنتدى الإماراتي الصيني في بكين

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت اليوم في العاصمة الصينية "بكين" فعاليات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني المنعقد على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية .

يشارك في المنتدى وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين من مختلف المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية والخاصة.

وسيتم خلال المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين المشتركة والتي تعطي بعدا استراتيجيا للعلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.