23 ملياراً عوائد مركز دبي التجاري 2018

المصدر: دبي - البيان

كشف أحدث تقرير للأثر الاقتصادي لمركز دبي التجاري العالمي لـ2018 وسياحة الأعمال تحقيق فعاليات المركز عوائد قياسية مرتفعة بلغت قيمتها 23 مليار درهم، منها 13.1 ملياراً تم الاحتفاظ بها في الاقتصاد كقيمة تراكمية محتجزة تعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما تمثّل نسبة 57% من قيمة العوائد بزيادة 3% عن عام 2017.

وسلط تقرير حول العوامل المسؤولة عن النمو المستمر لمساهمة المركز في أجندة تسريع الناتج المحلي الإجمالي لدبي، الضوء على نجاح 97 من المعارض والفعاليات التجارية والمؤتمرات الكبرى التي استضافها المركز خلال 2018، والتي اجتذبت أكثر من 2.5 مليون زائر منهم أكثر من مليون زائر من خارج الدولة، ما يعكس استمرار المشاركين العالميين في تحقيق عوائد مستدامة على الاستثمار.

مركز دبي التجاري يرفد اقتصاد الإمارة بـ13.1 ملياراً