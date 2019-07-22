مراكز تسوق دبي تلجأ للتقنية لمواجهة التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تلجأ مراكز التسوق في دبي للتقنية من أجل مواجهة المنافسة الشرسة من التجارة الإلكترونية، حسب ما ورد في دراسة حديثة.

وأعرب التقرير عن الاعتقاد بأن الإضافات القادمة إلى مساحات تجارة التجزئة في دبي، بما فيها دبي مول ودبي هيلز ستيت مول ونخيل مول في نخلة جميرا سوف تسهم في زيادة المعروض.

وقالت دانا سالباك، متخصصة الأبحاث في الشرق الأوسط في جونز لانغ لاسال، إن زيادة المعروض من المساحات والتجارة الإلكترونية سوف تظل تحديات تواجه مراكز التسوق، وبالتالي اتجهت مراكز التسوق إلى استراتيجيات جديدة لتعزيز زمن وجود المتسوقين فيها. وتشمل تلك الاستراتيجيات تبني تقنيات حديثة، كما فعلت متاجر كارفور ودور السينما في مراكز ماجد الفطيم، حيث أدخلت استخدامات الذكاء الاصطناعي.