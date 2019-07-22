«ميد»: دبي تتقدم في أجندة طباعة المباني

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مجلة «ميد» تقدماً ملحوظاً تحققه دبي على صعيد طباعة المباني باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. ونشرت المجلة تقريراً أمس عن جهود دبي في دعم هذه التقنية ونشرها على مستوى الإمارة، مؤكداً أن طباعة المباني باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد صارت أولوية لدى قطاع الإنشاءات في دبي، منذ أن أعلنت الإمارة عن استراتيجيتها لهذه التقنية في عام 2016.

وأكد التقرير أن دبي تبذل جهداً حثيثاً من أجل تحقيق تقدم لافت في أجندة طباعة المباني، وهو يتمثل في التعاون بين بلدية دبي والقطاع الخاص في مجال العقارات والإنشاءات، وأوضح أن آخر ثمار هذا التعاون كان إعلان «إعمار» عن فوزها بعقد لإنشاء أول منزل مطبوع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي، الذي سيكون موقعه داخل مشروع «المرابع العربية» التابع للشركة.