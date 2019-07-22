«إمباور» تمنح عقوداً بـ 100 مليون لتوسيع شبكة أنابيب «دبي للإنتاج»

المصدر: دبي- البيان

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن منحها مجموعة عقود بأكثر من 100 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات التبريد؛ وذلك بطول يصل إلى حوالي 10 كم؛ لربط مختلف المحطات المتواجدة في مدينة دبي للإنتاج.

وذكرت «إمباور»، أن توسعة شبكات الأنابيب يأتي ضمن خطتها لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الذكية، وحرصاً على تحقيق رضا وسعادة المتعاملين، من خلال توفير خدمة ذات جودة عالية ودون انقطاع.

ويتكون مشروع التوسعة، من شبكتي أنابيب لنقل خدمات تبريد المناطق داخل المنطقة، وذلك لربط 7 محطات شبه دائمة. وأوضحت «إمباور»، أنه سيتم الانتهاء من الشبكة، التي تخدم بشكل رئيسي وسط مدينة دبي للإنتاج؛ بحلول الربع الأول من العام القادم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: إننا نحرص في المؤسسة على تطوير البنية التحتية، واستخدام أحدث تكنولوجيا التبريد بمدينة دبي للإنتاج، لتحقيق أقصى استفادة من خدمات تبريد المناطق، ومن أجل مواكبة مستهدفات خطة دبي 2021، والتي تعد البنية التحتية من أهم ركائزها.

وأكد أنه عاماً بعد عام تتطور خدمات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستخدمها إمباور في خدمات تبريد المناطق، ما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع التبريد، وتوفير تجربة أسهل للدول والشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من خدماتنا. ونعتمد في المؤسسة على بناء محطات تبريد وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية.