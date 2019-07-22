قرب استكمال أعمال بناء وتشييد منطقتي أفنان ودانية في «ميدتاون»

المصدر: دبي- البيان

شارفت «ديار للتطوير»، على استكمال أعمال البناء والتشييد في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ميدتاون، حيث بلغت نسبة الإنجاز 96% في منطقة أفنان المكونة من 7 مبانٍ تضم 659 شقة؛ و87% في منطقة دانية المكونة من 6 مبانٍ تضم 579 شقة.

يضم مشروع ميدتاون السكني العائلي مساحة بناء أكثر من 5 ملايين قدم مربعة في مدينة دبي للإنتاج. ويتكون المشروع من 26 مبنى ضمن 6 مناطق بما في ذلك منطقتا أفنان ودانية المقرر تسليمهما في وقت لاحق من هذا العام.

وفيما يخص مشروع بيلا روز السكني فقد بلغت نسبة استكمال أعمال البناء في المشروع نحو 82% وهو مكون من 18 طابقاً ويضم 478 وحدة سكنية ويقع في مجمع دبي للعلوم. ويجمع المشروع في منطقة البرشاء.