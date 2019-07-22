300 جهة من 30 دولة بمعرض الشرق الأوسط للإضاءة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» الجهة المنظمة لمعرض «الشرق الأوسط للإضاءة 2019» تنظيم الدورة الرابعة عشرة للمعرض خلال الفترة بين 15 إلى 17 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويحظى المعرض بإقبال واسع من الجهات العارضة، حيث تشارك مجموعة كبيرة من نخبة الشركات العالمية والمحلية، المصنعة والموردة والموزعة لحلول الإضاءة الداخلية والخارجية، والبالغ عددها 300 شركة رائدة في هذا المجال من 30 دولة حول العالم، كما شهد المعرض أكثر من 150 مشاركة متكررة للجهات العارضة خلال السنوات السبع الماضية.

وفي ظل ارتفاع مستويات الطلب على حلول الإضاءة الذكية والموفرة للطاقة والتوجهات الإقليمية نحو الحد من انبعاثات الكربون، يرجّح باحثون إمكانية تحقيق نسب نموّ مستمرة لأسواق حلول الإضاءة المحلية والخليجية خلال الأعوام المقبلة، وتؤكد الدراسة الصادرة عن «ريد سير» للأبحاث أن السوق الخليجي سيشهد نموّاً ملحوظاً بنسبة 6 -7% حتى عام 2026 حيث تلعب الالتزامات البيئية لهذه الدول دوراً مهماً في زيادة الطلب على الحلول المبتكرة.

نمو

وترجّح توقعات شركة «6 دبليو ريسيرتش» أن سوق تجهيزات الإضاءة وحلول إضاءة «إل إي دي» ستشهد معدلات نمو 10.3% لتصل قيمتها التقديرية إلى 8.7 مليارات دولار بحلول عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط، بينما تتوقع تقارير«فروست أند سوليفان» أن تتوسّع صناعة الإضاءة بمصابيح «إل إي دي» في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17% بحلول عام 2021.

ويقدم المعرض 6 مجموعات رئيسية من حلول الإضاءة وهي: منتجات إضاءة الديكور وملحقاتها، والمكونات الكهربائية والإلكترونية لنظم الإضاءة وملحقاتها، والمصابيح الكهربائية، وتقنيات الإضاءة بمصابيح «إل إي دي»، والإضاءة الفنية وملحقاتها، وأتمتة المنازل والمباني.

مؤتمر

وينعقد على هامش المعرض، مؤتمر «ثينك لايت» المتاح للزوار مجاناً، والذي يناقش توجهات الطلب على هذه الصناعة والتحولات التي تشهدها بفضل المستجدات والتغيرات التكنولوجية.