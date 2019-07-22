نافذة الأعمال

ـــ رحبت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بترقية شركة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية للقوة المالية وتصنيف الائتمان المُصدر الخاص بشركة «سلامة» من «BBB-» إلى «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف مكانة شركة سلامة كأكبر شركة تأمين تمتثل للشريعة الإسلامية في الإمارات من حيث مستوى كفاية رأس المال «AAA».

وقامت شركة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية بالنظر في جهود شركة «سلامة» لتحسين محفظة استثماراتها وجهودها للابتعاد عن أدوات المضاربة غير المصنفة. وساهمت العوامل الإيجابية خاصة الأداء التشغيلي المحسن خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الربع الأول 2019 والنسبة الصافية المجمعة بنسبة 97 % في هذه الترقية.

ـــ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، تكريمها في حفل جوائز الابتكار والتميُّز المؤسسي «لايف واير» للأعمال 2019 بجائزة «الشركة الأبرز في تقديم خدمات تأمين الشركات في الإمارات».

وقال عبدالله النعيمي، نائب رئيس تنفيذي ــ قطاع الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: هذه الجائزة الدولية دليل بارز على جدية العمل والالتزام الذي تبديه شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات في صناعة التأمين، ونعد بمواصلة العمل لتجسيد استراتيجيتنا التي تضع العملاء في محور تركيزها.

ـــ أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن صادرات البن البرازيلي إلى الدول العربية سجلت نمواً وصل إلى 54% خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد النصف الأول 2019 تصدير ما يزيد على 872.6 ألف كيس من القهوة البرازيلية الفورية، والخضراء، والمحمصة والمطحونة بحجم 60 كيلوغراماً للكيس، إلى الدول العربية، مما أثمر ارتفاعاً في المبيعات بلغ أكثر من 102 مليون دولار، عاكساً زيادة سنوية بنسبة 17.7 %.