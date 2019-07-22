تعاون بين مصنعي إسمنت العين و«الوطنية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أبرم مصنع إسمنت العين، التابع لشركة «أركان لمواد البناء» اتفاقية مع مصنع إسمنت الوطنية، الشركة المملوكة بالكامل لشركة «الاتحاد الدولية للاستثمار» والذي يعد أكبر مصنع لطحن الإسمنت في الإمارات.

وتتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للتعاون بين الطرفين في سوق الإسمنت الإماراتي.

وقال المهندس عبدالعزيز أسد، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «أركان لمواد البناء»: تمثل هذه الاتفاقية مساراً تعاونياً بين أكبر جهتين منتجتين للإسمنت وحبيبات خبث الحديد في أبوظبي. وإلى جانب بند شراء إنتاج «الكلنكر» طويل الأمد، ستمكن الاتفاقية الشركتين من خفض تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية وتحسين حصتهما في السوق والأداء في تسليم المنتجات مما سيسهم في تعزيز تجربة عملائهما.

وقال المهندس محمد ياسين، المدير العام لمصنع إسمنت الوطنية: تسهم الاتفاقية في خفض المخاطر التي قد تحول دون تأمين مصنع الإسمنت الوطني لاحتياجاته من مادة «الكلنكر». وتمتلك الشركتان قدرة إنتاج إجمالية تبلغ 3.1 ملايين طن من الكلنكر و6.6 ملايين طن من الإسمنت سنوياً.