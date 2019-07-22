غرفة دبي: حلول مبتكرة لتيسير فتح الحسابات المصرفية للشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت غرفة دبي عن تحقيق إنجازات ملموسة في معالجة تحديات فتح حساب مصرفي والحصول على التمويل لرواد الأعمال وذلك بعد أقل من عام واحد فقط منذ تأسيس مجموعة العمل. يأتي ذلك في ترجمة سريعة لجهود مجموعة عمل دراسة التحديات المصرفية للشركات الناشئة برئاسة غرفة تجارة وصناعة دبي التي تأسست العام الماضي.

وشملت الإنجازات توفير منصة مبتكرة لتراخيص وحلول الشركات الناشئة المالية، وتعزيز الشراكات بين البيئة الحاضنة للمشاريع الناشئة والمصارف مع بروز توجه متزايد للمصارف لتوفير حلول متخصصة لاحتياجات الشركات الناشئة.

وتم تشكيل مجموعة العمل برئاسة غرفة دبي والتي شملت مهامها توفير منصة واحدة تجمع جميع الأطراف المعنية من أصحاب الشركات الناشئة والمصارف وجهات ودوائر حكومية وتشريعية معنية بتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الناشئة. وجاء تشكيل المجموعة بعد إطلاق دراسة تحديات فتح حساب مصرفي للشركات الناشئة التي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركة رولاند بيرجر.

وبات فتح حساب مصرفي للشركات الناشئة ورواد الأعمال أكثر سهولة خصوصاً مع قرب إطلاق مبادرة سيعلن عنها مكتب دبي الذكية بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال والمصارف الإماراتية قريباً لتأسيس نافذة متطورة تعمل بتقنية البلوك تشين تساعد رواد الأعمال في الحصول على رخصة تجارية وفتح حساب مصرفي للشركة.

وكان هناك نمو لافت في عدد المشاريع الناشئة المتخصصة في التقنية المالية منذ إطلاق الدراسة المتخصصة.

ونجحت المجموعة بتعزيز التعاون والشراكات بين المصارف والبيئة الحاضنة للمشاريع الناشئة، حيث دعم نور بنك حوالي 20 من الشركات الناشئة التي أسست فروعها ومكاتبها في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، عبر افتتاح حسابات مصرفية لهم بنمو 35% في عدد حسابات الشركات الناشئة مقارنةً بالعام الماضي.

وقال معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة: تعمل الوزارة مع غرفة دبي وكافة الشركاء الإستراتيجيين بالدولة على تعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق أهداف الإستراتيجية الاقتصادية للدولة ورؤية الإمارات 2021.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى أن المخرجات الإيجابية لمجموعة العمل جاءت لتصب في صالح الشركات الناشئة، لكونها نجحت في تذليل التحديات التي يواجهونها في فتح حسابات مصرفية، واتخذت إجراءات ملموسة لتفعيل التعاون والشراكات بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن غرفة دبي مستمرة في هذه الجهود.

دبي الذكية

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «تلتزم دبي الذكية بالانضمام إلى جميع الجهود المبذولة لتمكين الشركات الناشئة في الإمارات، حيث تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة طريق الابتكار، وتعد شريكاً أساسياً لنا في مهمتنا المتمثلة بقيادة تحول دبي إلى مدينة ذكية متكاملة مستقبلاً، وهي مهمة تجعل من تعزيز الابتكار واحتضان التقنيات الناشئة، وسيلة ضرورية لنا لتحويل الخدمات في جميع أرجاء المدينة إلى ذكية بالكامل».