دبي تستضيف مؤتمر رؤساء التدقيق الداخليين في نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات تنظيم المؤتمر الثامن للمدققين التنفيذيين الرئيسيين يومي 20 و21 نوفمبر في دبي، مشيرة إلى أن جيه مايكل جويس جونيور، رئيس مجلس الإدارة المنتخب الجديد للمعهد العالمي للمدققين الداخليين سيكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر.

وقال خالد الحليان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين: حضور مايكل جويس أعمال مؤتمر المدققين التنفيذيين الرئيسيين بمثابة اعتراف مهم بجمعية المدققين الداخليين في الإمارات، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه الجمعية ارتفاعاً في عدد أعضائها، مضيفاً أن المؤتمر سيشكل فرصة كبيرة للمدققين الداخليين في المنطقة، لما يشتمل عليه من مواضيع هي في صدارة اهتمامات هذه المهنة اليوم.

وكان مايكل جويس انتُخب رئيساً لمجلس الإدارة العالمي ببنيته الجديدة للعام 2019 ـ 2020 خلال اجتماع العمل السنوي للمعهد والذي تلا أعمال المؤتمر العالمي 2019 للمعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي انعقد في مدينة اناهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. واستقطب الاجتماع أكثر من 3,000 شخص من كافة أنحاء العالم. ويرأس جويس الآن مجلس الإدارة العالمي الأول الذي يتألف من 17 عضواً، والذي سيبدأ ولايته في ظل بنية حوكمة جديدة تم تصميمها لضمان كيان عصري وكفء وبإمكانه الاستجابة بسرعة للتطورات العالمية، مقارنة بسلفه الذي كان يشتمل على 38 عضواً.

وكان وفد من الإمارات تألف من 40 عضواً برئاسة خالد الحليان وعلي المويجعي حضر أعمال المؤتمر العالمي 2019 واجتمع مع الرئيس الجديد. وطلب الوفد منه إلقاء كلمة رئيسية في الدورة الثامنة لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي، الذي سينعقد في دبي.

وكانت جمعية المدققين الداخليين، وهي جمعية غير ربحية، قد تأسست في 1995 وهي هيئة معتمدة من المعهد العالمي للمدققين الداخليين. ويضم المعهد 200,000 عضو من أكثر من 190 دولة ومنظمة، وتمثل الإمارات نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22% منهم هم من المواطنين الإماراتيين.

تطوير مهني

ويعتبر مؤتمر رؤساء التدقيق الداخليين المؤتمر الأكثر أهمية على صعيد جمعية المدققين الداخليين، حيث تم تصميمه خصيصاً لرؤساء التدقيق الداخليين في مجال التدقيق الداخلي، وذلك بهدف تحسين تطورهم المهني ومشاركتهم المعرفة مع أقرانهم. وتمثل هذه المؤتمرات فرصة رائعة لمشاركة الممارسات الجيدة ومناقشة الموضوعات الساخنة والتواصل مع الآخرين.