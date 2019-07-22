«إرنست ويونغ» تطلق الدفعة الثانية من برنامج رائدات الأعمال الناجحات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة إرنست ويونغ الدفعة الثانية من برنامجها لرائدات الأعمال الناجحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقوم البرنامج بتحديد النساء اللواتي يتمتعن بأفضل المؤهلات والتي تُظهر مشاريعهن وشركاتهن القدرة على توسيع نطاق العمليات، ويقوم بتزويدهن بشبكة واسعة من المرشدين ومنصة لتبادل المعرفة لتمكينهن من تسريع نمو أعمالهن والانتقال بها إلى المرحلة التالية.

ولاقت دفعة 2018 من برنامج «رائدات الأعمال الناجحات» اهتماماً كبيراً من رائدات أعمال في المنطقة. وحققت الشركات التي تديرها رائدات الأعمال الناجحات السبع، واللواتي شاركن في الدفعة الافتتاحية من البرنامج العام الماضي، عوائد إجمالية بلغت نحو 5 ملايين دولار، مع عدد موظفين يتجاوز 230 شخصاً في جميع تلك الشركات. وغطت الشركات المنضوية ضمن البرنامج قطاعات متنوعة.