مذكرة تفاهم بين «أبوظبي الإسلامي» و«البركة المصرفية» لتوسيع شبكة خدمات الشركات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع مصرف أبوظبي الإسلامي مذكرة تفاهم مع مجموعة البركة المصرفية البحرينية لإنشاء علاقة مُراسلة مصرفية من شأنها أن تتيح لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي من الشركات إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية ضمن 17 دولة إضافية.

وقع المذكرة مازن منّاع، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي وعدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في المبنى الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة مصرف أبوظبي الإسلامي للارتقاء بخدماته المصرفية بالاعتماد على منصته الرقمية الموحدة الجديدة «دايركت من أبوظبي الإسلامي». كما تمكن المصرف من توسيع نطاق شبكة خدماته الموجهة للشركات بشكل كبير، مما يتيح للعملاء إدارة الحسابات وإجراء المعاملات المالية الدولية في أسواق متعددة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وقال مازن منّاع: يعمل مصرف أبوظبي الإسلامي على رفع كفاءة خدمات المراسلات المصرفية بدعم أفضل الحلول التكنولوجية وتوسيع شبكة حضوره الجغرافي، بما يحقق فوائد كبيرة لعملائنا. وستمكننا هذه الاتفاقية من دعم عملائنا ممن يبحثون عن قناة موحدة ومتوافرة على نطاق واسع لتمكينهم من إدارة النقد ضمن مناطق جغرافية مختلفة. ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا في السنوات المقبلة.