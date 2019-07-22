معهد المحاسبين القانونيين: 0.6 % نمو اقتصاد الشرق الأوسط في 2019

المصدر: دبي- البيان

توقع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أن يتباطأ اقتصاد الشرق الأوسط من نسبة قدرها 1.5% في العام الماضي، إلى حوالي 0.6 % في 2019، وهو المعدل الأبطأ تقريباً خلال عق د من الزمان. وشدد المعهد على أن العبء المرتبط بتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل يقع بشكل أكبر على القطاع غير النفطي في 2019.

وأوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2019، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين و«أكسفورد إيكونوميكس»، أن متوسط أسعار النفط يدور بحدود 67 دولاراً للبرميل في 2019، منخفضاً 5.6 % من متوسط 71 دولاراً للبرميل العام الماضي.

وأضاف التقرير، أن القطاع غير النفطي يواصل الحصول على الدعم من مختلف المبادرات الحكومية المحفّزة للنمو، والميزانيات التوسعية، وخطط التحفيز المالي، خاصة في الإمارات والسعودية. ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي الخليجي من 2.3 % في العام الماضي إلى 2.6 % في 2019. وترسم العديد من المؤشرات غير المباشرة للنشاط الاقتصادي صورة إيجابية، مع الاتجاه المتصاعد للائتمان المتاح للقطاع الخاص، وأظهر المتوسط الفصلي لمؤشر مدراء المشتريات، وهو مقياس لازدهار القطاع الخاص، بعض التحسن خلال الربع الأول 2019 في الإمارات والسعودية مقارنة بالربع الأخير 2018.