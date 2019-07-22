«أبوظبي الأول»: فتح ملكية الأجانب دون قيود مجرد اقتراح

المصدر: أبوظبي - البيان

قال بنك أبوظبي الأول، إن فتح ملكية الأجانب في أسهمه دون قيود هو مجرد مقترح فقط، تمت مناقشته ضمن تقرير التحليل ومناقشة مجلس الإدارة للبيانات المالية للنصف الأول من عام 2019.

وذكر البنك أن المقترح ليس فقط للبنك، وإنما للشركات المساهمة العاملة بالدولة كنوع من تشجيع الاستثمارات، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في جذب الاستثمارات للدولة.

واقترح مجلس إدارة البنك أواخر الأسبوع الماضي فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في دولة الإمارات. ووافق مساهمو بنك أبوظبي الأول في فبراير الماضي على رفع حد الملكية الأجنبية إلى 40٪ من 25٪.