الإمارات أكثر الأسواق الناشئة استقطاباً للمستثمرين الصينيين

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد صندوق النقد الدولي، أن الإمارات تعد واحدة من أهم الأسواق الناشئة للمستثمرين الصينيين، خاصة المستثمرين التابعين لجهات مؤسسية أو حكومية في الصين.

وأصدر الصندوق تقريراً موجزاً أمس بعنوان «أثر الصين على الأسواق المالية العالمية»، وذلك تحضيراً لمؤتمر من المزمع أن يعقده الصندوق على مدى يومي 24 و25 من يوليو الجاري، عن التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة عموماً، ودور الصين في مساعدة الأسواق على مواجهة هذه التحديات.

وتضمن التقرير قائمة بعنوان «ليون شيرز» تضم 18 سوقاً ناشئة، هي أكثر الأسواق الناشئة استقطاباً للمستثمرين المؤسسيين الصينيين. وجاءت الإمارات على رأس القائمة.

وضمت القائمة أيضاً: الهند، إندونيسيا، الأرجنتين، البرازيل، روسيا الاتحادية، جزر برمودا، بيرو، ماليزيا، تشيلي، كولومبيا، تايلاند، تركيا، جنوب أفريقيا، المكسيك، باكستان، والفلبين.

كما تضمنت القائمة نفسها أيضاً 24 سوقاً متقدمة تعد الأكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين على مستوى العالم، وهي أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، جزر كايمان، قبرص، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سنغافورة، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن الإمارات أكثر دول منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق قرباً من الصين.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن العلاقات بين الإمارات والصين، وأكدت في تقريرها أن العلاقات بين الدولتين تشهد الآن عصرها الذهبي، ولم تكن أقوى في أي وقتٍ سابق مما هي عليه الآن، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية.