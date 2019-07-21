«دو» تتوقع تحول 15 % من عملائها لـ«الجيل الخامس» في 2019

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

توقّع سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن يستفيد نحو 10 إلى 15% من عملاء الشركة من خدمات اتصال الجيل الخامس 5G خلال العام الجاري، مرجحاً ارتفاع نسبة المستخدمين لخدمات 5G بشكل أكبر خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن ذلك سيعتمد على طرح تطبيقات ذكية متوافقة مع 5G، مؤكداً جهوزية خدمات اتصال الجيل الخامس التي تقدمها «دو».

وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»: سيعتمد تحول الأفراد إلى الاستفادة من مزايا 5G على عاملين، هما توفر الأجهزة المتوافقة مع 5G بأسعار ملائمة، وتوفر تطبيقات ذكية متوافقة مع 5G وتحتاج السرعة الكبيرة ونسبة الكمون المنخفضة أو المعدوم التي تقدمها تقنية الاتصال. ونتوقع أن تنخفض أسعار أجهزة 5G الذكية بدءاً من العام المقبل، وذلك مع طرح المزيد من تلك الأجهزة.

وأوضح: «يحصل مشتركو خدماتنا المتعلقة بالجيل الخامس على سرعات تتراوح من 500 ميجابت إلى 1.25 جيجابت/‏‏ثا، أو ما يعادل 20 ضعفاً من السرعات الحالية - ، وذلك لأن خدمات الجيل الخامس حالياً «غير مستقلة NSA» ومعتمدة على الجيل الرابع التي تستمر حتى 2020 /‏‏2021، ومع طرح الخدمات المستقلة وانتهاء منظمة التقييس العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات نهايات 2021 وبداية 2022، من إنجاز وإطلاق بروتوكول المعايير الراديوية الخاصة بالجيل الخامس، ستصل السرعة إلى مستويات عالية جداً بمعدل 10 جيجابت/‏‏ثا.