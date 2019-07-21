44.5 ملياراً مشتريات عقارية بدبي من بداية العام

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات الشراء في سوق عقارات دبي 44.5 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، وبرزت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد في صدارة صفقات شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية. وذهبت الحصة الأكبر من قيمة تلك الصفقات إلى سوق الفلل السكنية الجاهزة وقيد الإنجاز والشقق السكنية والتجارية إذ سجلت مبيعات تخطت 27 مليار درهم بدعم من حزمة القرارات الحكومية الأخيرة.

وبلغت حصة سوق الأراضي من تلك الصفقات 17.5 مليار درهم لتحافظ هذه السوق على بريقها الاستثماري لدى تجار الأراضي وشركات التطوير العقاري التي سعت مؤخراً إلى زيادة رصيدها من الأراضي متعددة الاستخدامات.

وكانت أكبر صفقات الأراضي في مناطق وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الرابعة ونخلة جميرا وراس الخور الصناعية الأولى، أما اكبر صفقات الفلل السكنية فقد كانت في وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ووادي الصفا 7 ومدينة المطار والثنية الرابعة، في حين كانت اكبر صفقات الشقق السكنية والتجارية في برج خليفة ومرسى دبي والخيران ونخلة جميرا وحدائق الشيخ محمد بن راشد.