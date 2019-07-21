8 % عائد مشاريع «ريبورتاج العقارية»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «ريبورتاج للعقارات» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن طرح عرض «اشترِ شقة واحصل على عائد سنوي صافٍ بنسبة 8% لمدة 3 سنوات»، وذلك خلال الفترة من 15 يوليو الحالي، وحتى 15 أغسطس المقبل، حيث يسري العرض على كافة مشاريع الشركة في أبوظبي ودبي.

وقال إسلام أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ريبورتاج للعقارات» إن العرض يسمح للعملاء بالحصول على عائد سنوي صافٍ بنسبة 8% بعد الاستلام، من دون أي رسوم خدمات أو صيانة لمدة 3 سنوات، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة.

وأوضح أن الشركة استقبلت ردود أفعال إيجابية من المستثمرين فور الكشف عن العرض، لاسيما مع التأكيد على العائد السنوي الصافي من دون أي خصومات إدارية أو رسوم صيانة وخدمات. وأضاف أن عقد البيع يتضمن النص على حصول المشتري على 8% عائداً سنوياً فور التسليم، أي 24% خلال 3 سنوات، وذلك بعد سداد قيمة الشقة سواء بالتمويل الشخصي أو البنكي.

وذكر سليمان أن الشركة توفر كذلك للعملاء فرصة سداد قيمة العقار مع سداد 1% شهرياً لمدة 100 شهر، موضحاً أن معظم مشاريع الشركة سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، بحيث تصل نسبة السداد خلال تلك الفترة إلى 36% من قيمة العقار، على أن يتم سداد النسبة المتبقية والبالغة 64% خلال أكثر من 5 سنوات، بواقع 1% شهرياً.

وقال سليمان: تحرص «ريبورتاج» على توفير عروض خاصة متنوعة ومبتكرة تناسب كافة الفئات من المشترين، وتضمن حصول المستثمرين على عوائد مجزية على استثماراتهم بالسوق العقاري.

وأكد سليمان أن السوق العقاري يشهد خلال هذه الفترة حالة من التحسن في النشاط تزامناً مع توالي الإعلان عن العديد من المحفزات والتشريعات والقرارات الحكومية التي تسهم في جذب المزيد من المستثمرين للسوق، وتشجع شركات التطوير على طرح مشاريع جديدة.