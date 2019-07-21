الوطنية للمواد الغذائية تعين مديراً تنفيذياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

عينت الشركة الوطنية للمواد الغذائية إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال المواد الغذائية والمشروبات إقبال حمزة رئيساً تنفيذياً جديداً.

يتمتع حمزة بخبرة طويلة وغنية تمتد لأكثر من 28 عاماً عمل خلالها في مختلف قطاعات الأعمال ومنها: الاستراتيجية، التشغيل، الشقان التجاري والمالي، حيث استطاع أن يحقق إنجازات متميزة وملموسة. سيكون إقبال مسؤولاً عن نمو الشركة وتطورها خلال الفترة المقبلة بهدف نقلها لمراحل أخرى من النجاح والتطور، مستفيداً من خبرته الطويلة في مجال الأغذية والمشروبات.

وتحتضن الشركة أكثر من 4500 موظف، كما تمتلك مجموعة من العلامات التجارية، منها عصائر لاكنور، مياه الواحة، بلو، ميلكو، الصفا ورويال بيكرز.

وعمل حمزة سابقاً مديراً تنفيذياً لمجموعة أغذية ومزارع العين وساهم بشكل مباشر في نموهما وتعزيز أعمالهما، كما شغل حمزة مناصب عليا في عدد من الشركات بكل من آسيا، أوروبا ودول الخليج.

وقال فرج علي بن حمودة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الغذائية: «يتمتع إقبال حمزة بسيرة ذاتية رائعة كقيادي في مجال الأغذية والمشروبات، وقد حقق الكثير من النجاحات البارزة خلال السنوات الماضية في مختلف المناصب التي تولاها ولدينا ثقة كبيرة بأن الخبرة التي يمتلكها ستكون إضافة كبيرة للشركة الوطنية وبالتأكيد ستدفع نحو تحقيق مزيد من النجاح والتوسع والارتقاء بها نحو حقبة أخرى من النجاحات مع تعزيز مكانتها بالأسواق».