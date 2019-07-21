«مكتب المؤتمرات» يروّج مقوّمات أبوظبي السياحية في لندن

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مشاركته في الدورة السابعة من «معرض الاجتماعات» الذي أقيم مؤخراً في «مركز أوليمبيا للمعارض» في لندن.

احتضن جناح أبوظبي 11 من الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة لتعزيز الوعي بالمقومات السياحية المتنوعة والبُنى التحتية والخبرات المتكاملة في أبوظبي، والتي تجعلها وجهة مفضلة للاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات إلى جانب تسليط الضوء على باقات الدعم التي يوفرها مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض ومنها «فرص أبوظبي».

وحضر 11 من الشركاء والجهات العاملة في السياحة في أبوظبي 224 اجتماعاً مع منظمي الفعاليات في المملكة المتحدة للترويج لفرص الأعمال وسياحة الحوافز في أبوظبي.

وتعتبر المملكة المتحدة أكبر الأسواق السياحية الأوروبية والثانية عالمياً لإمارة أبوظبي، إذ استقبلت منشآتها الفندقية ما يزيد عن 277.000 نزيل بريطاني خلال 2018 بنمو 6% مقارنة مع 2017.

واستقطب الجناح 225 من المشترين الذين عقدوا اجتماعات ومفاوضات لدراسة الإمكانات المتاحة لتنظيم فعالياتهم في الإمارة، وتعرفوا على تجاربها الفريدة، واستمتعوا بالعديد من الأنشطة التراثية والثقافية الأصيلة بما في ذلك اختبار مهاراتهم في الخط العربي والمنافسة في مسابقات للفوز بعطلات رائعة في أبوظبي.

رؤية شاملة

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي مشاركتنا في»معرض الاجتماعات«في إطار جهودنا المتواصلة للترويج لبرامج سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي، ومبادراتنا الرامية إلى تزويد منظمي الفعاليات برؤية شاملة لوجهتنا التي تتمتع بموقع مميز على خريطة عواصم الأعمال الرائدة في العالم. وسعدنا بلقاء شركائنا الحاليين لتعميق أطر التعاون والتنسيق معهم، بالتزامن مع بناء علاقات شراكة جديدة. وحرصنا أيضاً على عرض أحدث التطورات والمرافق والخدمات والمنتجات السياحية في وجهتنا وحملتنا الترويجية»تجربتك الاستثنائية».

وفي أول أيام «معرض الاجتماعات»، قام مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض برعاية فعالية تواصل لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الشركاء، بمن فيهم «الاتحاد للطيران» و«فندق ريبابليك» و«ماجز ورلدوايد».

وتولى عزيز الشيبة المحرمي، تنفيذي أول سياحة الاجتماعات والحوافز في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الفعالية، والتي تضمنت عطلة لشخصيّن في العاصمة الإماراتية، شاملة تذاكر الطيران على متن رحلات «الاتحاد للطيران»، وزيارات إلى مناطق الجذب والمعالم الرئيسية في الإمارة، وأبرزها «قصر الوطن» و«متحف اللوفر أبوظبي»، والإقامة ليلتيّن مُقدمة من «فندق دوسيت ثاني». وحضر الحدث 92 من المدعوين الذين استمتعوا بكرم ضيافة أبوظبي، وشاهدوا خطاطاً يكتب أسماءهم باللغة العربية على لوحات احتفظوا بها كهدية تذكارية.

وشارك مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي باعتباره عضو «جمعية ممثلي مكاتب السياحة الوطنية» في جلسة تواصل مهنية وعشاء عمل حضره 28 مشترياً من المملكة المتحدة. ضم وفد أبوظبي المشارك في «معرض الاجتماعات» كلاً من «الاتحاد للطيران» و«هلا أبوظبي» و«قصر الإمارات» و«فنادق ومنتجعات أنانتارا» و«فندق دوسيت ثاني أبوظبي»، و«فيرمونت مارينا أبوظبي» و«جلف ديونز»، و«فندق ماريوت وماريوت للشقق الفندقية داون تاون أبوظبي» و«روزوود أبوظبي»، و«روتانا للفنادق والمنتجعات» و«ياس باي آرينا».