دبي ضمن أفضل المدن المستدامة 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تبذل دبي جهوداً حثيثة للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وفي إطار هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز ريادتها في جهود الاستدامة بمجالات الأعمال كافة أخذت الحكومة على عاتقها ترسيخ موقع الإمارة كواحدة من أفضل مدن العالم المستدامة بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «جلوبال ماركتس انسايس» شركة الأبحاث الأمريكية.

وقال التقرير: «مع بداية عام 2014 أصبح نظام المواصفات والاشتراطات الفنية للمباني الخضراء إلزامياً لجميع مشاريع الإنشاءات الجديدة -وهو عامل حفز تغلغل المنتجات وأدى إلى نمو سوق لوحات التوزيع في الشرق الأوسط في البلاد، وكان لتطوير الشبكات المبتكرة والطلب المتزايد على نشر أنظمة التوزيع المتطورة تأثير إيجابي على نطاق اتساع رقعة انتشار صناعة لوحات التوزيع في الإمارات خلال السنوات الأخيرة».

وتوقع التقرير أن يسجل سوق لوحات التوزيع في الإمارات معدل نمو سنوي قدره حوالي 5٪ خلال الفترة 2018-2024 مدفوعاً بالاستخدام المتزايد للمنتجات الكهربائية المتقدمة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في مشاريع البناء.