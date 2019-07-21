غرفة أبوظبي تُدرب الطلبة المواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامج التدريب الصيفي للطلبة المواطنين لعام 2019، حيث كرمت 11 طالباً وطالبة أتموا متطلبات البرنامج وحصلوا على المهارات العملية اللازمة من مختلف القطاعات والإدارات والأقسام في الغرفة.

ونظمت الغرفة بهذه المناسبة حفل تكريم في مقر مبناها بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، ومحمد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية، وعدد من المديرين التنفيذيين للقطاعات، ومديري الإدارات والأقسام.

وأكد القبيسي في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يعد من أولويات البرامج التدريبية والتي تحرص الغرفة على تنظيمه سنوياً، وذلك في إطار سعيها لدعم توجهات حكومة أبوظبي واهتمامها بتوفير فرص التدريب للطلبة والطالبات.