«عزيزي»: الطلب في دبي يستوعب المخزون العقاري الجديد

المصدر: دبي- سيد صالح

أبدى فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري في دبي، تفاؤله بشأن آفاق سوق العقارات في الإمارة معرباً عن ثقته في قدرة الطلب في دبي على استيعاب المخزون العقاري الجديد.وقال: «دبي واحدة من أسرع مدن العالم في النمو السكاني. لذا، فأنا على ثقة أن سوق العقارات في الإمارات ستستوعب المخزون القادم بمعدلات سريعة».

وتطرق فرهاد عزيزي إلى الشريحة العمرية الغالبة على فئة مشتري العقارات في دبي حالياً، وهي من تقل أعمارهم عن 30 عاماً أو من يُطلَق عليهم جيل الألفية موضحاً أن الأبحاث التي أجرتها «عزيزي» وأيضاً شركات عقارية أخرى في دبي، أكدت أن هذه الشريحة هي الأهم حالياً في سوق العقارات بالإمارة، الأمر الذي يعزز التفاؤل حيال مستقبل هذه السوق، ذلك أن غالبية المنتمين إلى جيل الألفية يدركون أهمية امتلاك العقارات، وباتوا يتجهون على نحو متزايد من الاستئجار إلى الامتلاك.

وأضاف أن «إكسبو 2020 دبي»، يعد سبباً إضافياً للتفاؤل، كونه يعتبر محركاً رئيسياً لقطاع العقارات، وللاقتصاد بشكلٍ عام في دبي موضحاً أنه باعتباره الحدث العملاق الأول من نوعه في المنطقة، ومن المتوقع أن يستقطب ما لا يقل عن 25 مليون زائر، فمن المتوقع أن يرفع المعرض النمو الاقتصادي في دبي إلى 3.5%».