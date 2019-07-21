«جو إير» تطلق رحلات يومية من مومباي ودلهي إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء «جو إير» الهندية تسيير رحلات جوية جديدة يومياً تربط بين مطاري مومباي ودلهي الدوليين ومدينة أبوظبي، حيث استقبل مطار أبوظبي أول من أمس أولى هذه الرحلات وسط أجواء احتفالية.

وتأتي الخطوة بالنظر إلى المكانة التي تمثلها شبه القارة الهندية بين الوجهات الأكثر شعبية لدى المسافرين المغادرين من أبوظبي، إذ تعتبر دلهي عاصمة الهند ومومباي العاصمة المالية لسادس أكبر اقتصاد العالم من أهم المدن الهندية التي يرتادها المسافرون.

وقال مارتن دي غروف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «تعد الهند من أهم وجهات السفر لمطار أبوظبي ويسعدنا الترحيب بالمسافرين على متن «جو إير» القادمين من مومباي ودلهي إلى أبوظبي، حيث تأتي الشراكة في إطار حرصنا على توفير تجربة سفر مريحة عبر مرافق مطار أبوظبي بما ينسجم مع جهودنا المتواصلة لتقديم حلول سفر ذكية عالمية الطراز، وخدمات تتوافق مع أعلى المعايير والمستويات».

وقال جهانجير واديا، مدير عام «جو إير»: «نجحنا في غضون أقل من 6 أشهر بإطلاق مجموعة مسارات جوية جديدة لوجهات مهمة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء ونتطلع من خلال هذه الخطوة إلى توطيد العلاقات التاريخية التي لطالما جمعت بين الهند والإمارات».