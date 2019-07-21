«تصنيف-رينا لضمان الأعمال» تدعم أداء المؤسسات والمرافق وسلاسل التوريد

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت «تصنيف-رينا لضمان الأعمال»، إحدى شركات هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» أهمية دعم أداء المؤسسات والمرافق وسلاسل التوريد عبرمنحها شهادات الجودة والمطابقات والتدريبات اللازمة موضحة أن الالتزام بحصد شهادات الجودة والتميز يشكل ضمانة للشركات والمؤسسات على التميز سواء داخل الشركات العامة والخاصة في الإمارات ودول التعاون.

وأوضحت أن الالتزام بمعايير الجودة والتدريب والبحث والتطوير يضمن أفضل أداء للمؤسسات والمنتجات والأفراد والمرافق وسلاسل التوريد.

وقال خلفان السعدي، المدير العام لشركة تصنيف-رينا لضمان الأعمال: «نتميّز في الشركة بقدرتنا على تحقيق التميّز من خلال نموذج فريد من نوعه والذي يجمع بين أساليب التطبيق التقليدية والمنهجيات المبتكرة. لقد أصبح نموذجنا الرائد مصدر إلهام لكبار المنافسين الدوليين الذين تبنّوا ممارسات مماثلة في أعمالهم».

وأكد أن رؤية تأثير «تصنيف-رينا لضمان الأعمال» يتجاوز الحدود ويؤكد التزامنا بخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم المجتمع بأعلى معايير التميز «.

وتمّ تسليط الضوء على شركة تصنيف-رينا لضمان الأعمال في وقت سابق من هذا العام عندما نجحت في الكشف عن أول اختبار وهو منظومة تحليل آثار التشريعات واللوائح في العالم يتضمن طرقاً كمية. ونجح الاختبار في تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للوائح الجديدة ليُصبح في الوقت الحاضر أداة رئيسية للمساعدة في تحسين جودة التشريعات واللوائح وتقليل الأعباء غير الضرورية على الشركات والأعمال التجارية.

وأشار خلفان السعدي إلى أنه ونتيجة لبروز عامل ضمان الأعمال كمطلب أساسي للمؤسسات في جميع أنحاء العالم، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، قامت تصنيف-رينا لضمان الأعمال عام 2018 وحده بإجراء حوالي 1200 مراجعة في قطاع الرعاية الصحية وفقاً لمعايير فريدة غير متوافرة دولياً ما ساهم في بروزها كهيئة إصدار شهادات الأسرع نمواً في الرعاية الصحية.

كما حصلت الشركة على شهادة تقدير كونها أول هيئة في الوطن العربي والثانية في العالم لإصدار شهادة معتمدة لنظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001 لشركة ألمانية .

وأوضاف السعدي:»يوجد في السوق المحلية اهتمام شديد من المنظمات الدولية لتوفير كافة المنتجات من المواد الغذائية وتجارة التجزئة والمنتجات المتنوعة الأخرى في أسواق الإمارات علاوة على ذلك هناك طلب متزايد على خدمات شهادات الحلال بسبب ازدهار السفر الحلال، والأطعمة الحلال التي أصبحت متاحة الآن بسهولة في العالم «.