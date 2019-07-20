«يورو نيوز»: ازدهار «المؤثرين» عبر الإنترنت في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ذكرت شبكة «يورو نيوز» أن ظاهرة «المؤثرين» عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات عبر شبكة الإنترنت تشهد ازدهاراً ملحوظاً ومتزايداً في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، وفي دولة الإمارات على وجه التحديد بصفة خاصة.

ونشرت الشبكة أمس عبر موقعها الشبكي الذي يصدر باللغة الفرنسية تقريراً خاصاً عن «المؤثرين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.

ورصد التقرير انتشار الظاهرة في الدولة خلال السنوات الأخيرة، وأوضح أن «المؤثرين» باتوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات لتسويق منتجات وخدمات، ولاقى الأمر قبولاً واسع النطاق من جانب الجماهير، حتى باتت هذه المنصات بمثابة مصدر دخل وفير للمؤثرين. واستعرض التقرير بعضاً من أبرز المؤثرين الذين بزغ نجمهم بقوة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة. وأشار التقرير إلى الإمارات اتخذت تدابير لتنظيم نشاط المؤثرين وضمان سير عملية التسويق عبر الإنترنت وفقاً لضوابط قانونية سليمة.