الإمارات الأولى إقليمياً في سرعة اتصال النطاق العريض

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت دولة الإمارات مستويات متقدمة على الصعيد العالمي في أداء الشبكة وسرعة النطاق العريض الثابت، حيث بلغت الإمارات المركز الأول على مستوى المنطقة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، وفقًا لأحدث بيانات شركة «Ookla» الرائدة في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت على مستوى العالم.

وأظهرت بيانات اختبار السرعة من «Ookla» أن أداء الشبكة في الإمارات سجّل مستويات متقدمة على الصعيد العالمي، حيث تصدّرت دول المنطقة بعد أن قفزت 16 مرتبة في الشهر الماضي، ووصل معدّل سرعة التنزيل على شبكة النطاق العريض الثابت حسب مؤشر «Ookla» إلى 88.35 ميجابت في الثانية واحتلت الإمارات المرتبة الـ 25 ضمن قائمة عالمية ضمّت 177 دولة.

كما تبوأت الإمارات مكانةً ريادية بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم على صعيد الاقتصادات المتقدمة. ويقوم مؤشر speedtest العالمي بمقارنة بيانات سرعة الإنترنت شهرياً من أنحاء العالم، والذي يستمد بياناته اعتماداً على الملايين من الاختبارات التي يجريها أشخاص عبر التطبيق كل شهر.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن التقدم في قدرات الاتصال والبني التحتية ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في الإمارات، التي حرصت على دعم وتمكين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإثراء كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية على حد سواء. وهو ما نتج عنه تربع الدولة على عرش المرتبة الأولى عالمياً في مدى نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل «FTTH» للمرة الثالثة على التوالي. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتوجه بالتقدير والثناء على ما تقوم به شركتا «اتصالات» و«دو» من جهود أدت وتؤدي إلى تعزيز ريادة الإمارات عالمياً في قطاع الاتصالات والمعلومات، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في مؤشر سرعة الإنترنت».