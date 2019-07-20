دبي تتربع على عرش وجهات السفر الأكثر شعبية في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

قال موقع«أوتلوك ترافيلر» في تقرير حديث إن دبي طالما تربعت على القمة عندما يتعلق الأمر بوجهات السفر الأكثر شعبية حول العالم، فهذه المدينة ليست موطناً لأعلى ناطحة سحاب في العالم فحسب، بل تضم أيضاً مجموعة من أكثر الفنادق فخامة ورفاهية.

وأوضح أن الإمارة فتحت الباب على مصراعيه أمام السياح من أنحاء العالم، وهي اليوم أعفت السياح الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل من رسوم التأشيرة وأنه بين 15 يوليو و15 سبتمبر 2019، تأهل الأطفال بصحبة أولياء أمورهم للإعفاء من رسوم التأشيرة كما يمكن للسائحين من جميع الجنسيات الاستفادة من فوائد هذه المبادرة ومع ضرورة تقديم طلب الإعفاء من التأشيرة مقدماً عبر شركات الطيران الوطنية في الإمارات أو وكالات السفر المرخصة.

وترمي هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة الإمارات إلى تشجيع الناس من أنحاء العالم على اختيار دولة الإمارات كوجهة سياحية وهذه المبادرة لا تقدم توفيراً مادياً كبيراً فحسب، ولكنها توفر أيضاً فرصة للاستمتاع بمجموعة دبي من الحدائق الترفيهية والحدائق المائية وغيرها من التجارب العالمية.

وخلص الموقع إلى القول إن دبي هي الوجهة المثالية لعطلة عائلية، ويمكن للعائلات الآن الاستمتاع بعدد كبير من التجارب التي تقدمها دبي بتكلفة أقل بكثير مع إعفاء رسوم التأشيرة.