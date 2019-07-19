«ستاندرد أند بورز» ترفع تصنيف «سلامة للتأمين»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

رفعت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيف شركة سلامة الإسلامية العربية للتأمين، أكبر شركة تأمين حسب الشريعة الإسلامية في الإمارات، إلى الفئة BBB مقابل BBB-.

وقالت الوكالة العالمية للتصنيف إن شركة سلامة العربية الإسلامية للتأمين تتمتع بكفاية رأس مال قوية وسيولة نقدية متوافرة، برغم تعرضها الكبير للاستثمار في سندات تخضع للمضاربة، وتشكل الإيداعات ضغوطاً على احتمالات تعرضها لمخاطر محتملة. ومنحت ستاندرد أند بورز شركة سلامة العربية الإسلامية للتأمين في الوقت نفسه توقعات مستقبلية مستقرة، ما يعكس اعتقاد الوكالة العالمية بأن الشركة سوف تستمر في تحسين معدل أدائها، والحفاظ على قوة وكفاية رأس مالها، ومستويات السيولة المتوافرة لديها.