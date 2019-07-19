عقد ميناء دبا الفجيرة نهاية الصيف

المصدر: دبي - البيان

نقلت مجلة «ميد» عن مصادر مسؤولة أن العقود الأربعة الخاصة بإنشاء ميناء دبا الجديد في الفجيرة سوف تمنح في نهاية الصيف.

وقالت المصادر إنها لا تتوقع أن يبدأ المطور في منح العقود قبل نهاية أغسطس المقبل. وأضافت مجلة ميد أن سلطة ميناء الفجيرة تلقت العروض للعقود الأربعة في شهر أبريل.

ويشمل العقد الأول أعمال الطرق والبنية التحتية، بينما يشمل العقد الثاني إنشاء مرافق المناولة، فيما يخص العقد الثالث أعمال الحفر واستصلاح، والعقد الأخير يشمل الأعمال البحرية.

وتوفر شركة «سي إتش تو إم»، التي اشترتها شركة جاكوبس الأمريكية، الخدمات الاستشارية للمشروع. وفي الوقت نفسه فإن أعمال توسيع ميناء الفجيرة للحاويات تجري حالياً، والميناء تحت إدارة شركة موانئ أبوظبي.