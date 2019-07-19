«جي بي مورغان»: بنوك الإمارات رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة

المصدر: دبي - البيان

ذكر تقرير نشره بنك جي بي مورغان أن بنوك الإمارات رائدة في استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة.

وأشار التقرير إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، مصنف 4.43 من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مقابل متوسط 3.72 نقاط لبقية بنوك الدولة. وخصص بنك الإمارات دبي الوطني مليار درهم عام 2017 لتطوير أنظمة التقنيات الحديثة المستخدمة في البنك على مدى 3 سنوات من أجل التحول الرقمي.

وأضاف التقرير أنه من شواهد نجاح بنك الإمارات دبي الوطني الأخرى في مجال التحول الرقمي والتقنية الحديثة، التطبيق الذي عممه في فروعه في مصر، حيث تصنف أنظمته على الرقم 4.55 وهو أعلى تصنيف في البلاد، برغم أن عدد فروعه ليس كبيراً في مصر. ويجعله هذا التصنيف يتفوق على البنك التجاري الدولي، الذي كان الأعلى تصنيف من حيث استخدام أنظمة التقنية الحديثة.