2.72 % انخفاض التضخم في دبي بالربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.72% في الربع الثاني 2019 مقارنة بنفس الفترة من 2018. جاء ذلك نتيجة لانخفاض الأسعار في قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.35% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.74 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.76% ما خفض التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.58% ليتراجع التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.07% ماخفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.30%.

وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.44% والتي رفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.82% ليزيد التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.34%، ما دفع التضخم بمقدار 0.05 نقطة.

كما ارتفع قسم النقل بنسبة 0.36% ما رفع التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 2.54% ليرتفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.12%، دافعاً التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

الربعان الأول والثاني

وأشار التقرير إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.50%، في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الأول نتيجة لارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 8.68% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.90 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.79%، ما رفع التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 3.46% ليرتفع التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.35% دافعاً التضخم بمقدار 0.05 نقطة.

وزاد قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.29% ليرتفع التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.32% ليزيد التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.28%، ما رفع التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

وانخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.55%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.66 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.33%، ما خفض التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.33%، وقسم الصحة بنسبة 0.08%، بينما استقرت أسعار قسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.