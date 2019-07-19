3.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 833 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 124 مبايعة للأراضي بقيمة 700 مليون درهم و709 مبايعات للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 103 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 93 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري ومبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة عود ميثا.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 47 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري ومبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 151 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 67 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.7 مليار درهم منها 112 رهن أراضٍ بقيمة 1.5 مليار درهم و144 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم ورهن بمنطقة المركاض بقيمة 188 مليون درهم.