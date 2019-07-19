«يو إس إيه توداي»: دبي المدينة الجميلة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

نشرت صحيفة «يو اس ايه توداي» الأمريكية مقالة مصورة عن دبي التي وصفتها بـ«المدينة الجميلة»، وأشارت في التقرير إلى أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها في الإمارة.

وأوضحت الصحيفة أن التسوق هو من أكثر ما تشتهر به دبي والتي زارها 16 مليون سائح العام الماضي، سواء كان من خلال مراكز التسوق العديدة والضخمة، أو الأسواق التقليدية وأسواق الذهب.

وأضافت أن هواة التزلج على الجليد يستطيعون ممارسة هذه الهواية في مضامير تزلج مغلقة في دبي، رغم أنها مدينة صحراوية.

وبما أن دبي مدينة صحراوية بالدرجة الأولى، فإنها أفضل مكان يمكنك أن تمارس فيه القيام برحلات السفاري. ولمن يفضلون ممارسة الرياضات البحرية، فإن غالبية فنادق دبي تقع على الشواطئ وتوفر فرصة ممارسة جميع أنواع الرياضات المائية من السباحة إلى الغوص.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن دبي مشهورة أيضاً بتصاميمها المعمارية المبتكرة والرائعة. ونشرت الصحيفة مع مقالتها المصورة عدة صور لمدينة دبي توضح أجمل ما فيها مثل الجولات الصحراوية والأبراج ذات التصميم المعماري المبتكر، وعلى رأسها برج خليفة الأعلى في العالم، والأسواق التقليدية، وفندق اتلانتيس جميرا وصورة لشروق الشمس على جسر التسامح وغيرها من الصور. وختمت الصحيفة بالقول إنه من الصعب عدم زيارة مدينة دبي الجميلة والاستمتاع بما تقدمه من وسائل المتعة والترفيه.