نمو أصول 6 بنوك وطنية إلى 1.68 تريليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي أصول 6 بنوك وطنية أفصحت عن بياناتها المالية إلى 1.68 تريليون درهم خلال النصف بزيادة 170 مليار درهم وبنمو 11.2% مقارنة مع 1.51 تريليون في الفترة ذاتها من 2018.

وانعكس النشاط الذي شهده القطاع على ربحية هذه البنوك التي ارتفعت إلى نحو 18 مليار درهم خلال النصف الأول الأمر الذي يعطي مؤشراً على تواصل النمو في أنشطة الجهاز المصرفي في دولة الإمارات.

وتظهر المؤشرات الخاصة بأداء البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية زيادة قيمة الودائع التي استقطبتها إلى مستوى 1.08 تريليون درهم من يناير وحتى نهاية يونيو مقارنة مع تريليون درهم في الفترة ذاتها من 2018. أما على مستوى القروض فقد شهدت نمواً مرتفعة من 886 مليار درهم في النصف الأول 2018 إلى 946 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.