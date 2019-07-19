«إعمار» تعتزم بناء أول منزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي

المصدر: دبي - البيان

في خطوة ترسي معايير جديدة في قطاع التطوير العقاري السكني، أعلنت «إعمار العقارية» عن خططها لبناء أول منزل باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي في إطار طموحها لأن تصبح رائدة في اعتماد أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطوراً في مجال الإنشاءات.

وفي أعقاب مسابقة عالمية شاركت بها نخبة من أبرز الشركات المزودة لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، منحت «إعمار» عقد بناء نموذج منزل في «المرابع العربية III» على أن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع مقاول محلي بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الوطنية لاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في القطاع العقاري.

وتعكس الخطوة مدى التزام «إعمار» باعتماد أحدث الأساليب المبتكرة في قطاع الإنشاءات لإتمام عمليات البناء بسرعة أكبر وتكلفة أقل، بالتزامن مع منح هامش أكبر للمرونة على صعيدي التصميم والهندسة المعمارية. كما يساهم استخدام «إعمار» لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الترويج للاستخدام المستدام للموارد، من خلال الحد من هدر مواد الإنشاء وخفض مستويات التلوث بالضجيج.

وعند اكتمال نموذج المنزل، سيتم استخدامه كمرجع للمستثمرين للتعرف على المزايا الهامة والقيمة الكبيرة التي تحققها التقنيات المتطورة في القطاع العقاري.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يأتي استخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المنازل كجزء من استراتيجيتنا التي تركز على تبني أحدث التقنيات الرقمية، بالتزامن مع وضع العملاء في المقام الأول على كافة المستويات. وبذلك، تكون إعمار من أوائل الشركات التي تتبنى التقنيات الجديدة في القطاع، وهو ما سيثمر عن تحقيق قيمة ملموسة للعملاء على المدى الطويل، بفضل الخصائص العديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مثل انخفاض تكاليف الأعمال الإنشائية، وزيادة كفاءة استهلاك المواد، وتعزيز الاستدامة.