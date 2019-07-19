8.09 مليارات دولار صكوك وسندات موانئ دبي في «ناسداك»

المصدر: دبي- البيان

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج موانئ دبي العالمية لصكوك بقيمة مليار دولار وسندات بقيمة 300 مليون دولار.وتعد موانئ دبي العالمية أكبر مُصدر إماراتي للسندات من حيث القيمة في ناسداك دبي حيث بلغ إجمالي إدراجات الصكوك والسندات التقليدية 8.09 مليارات دولار.

ويأتي إصدار موانئ دبي العالمية للسند التقليدي البالغ قيمته 300 مليون دولار الذي تم إدراجه اليوم بعد قيامها بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في سبتمبر 2018.

وتقوم موانئ دبي العالمية بعمليات تشغيلية ذات نطاق واسع جغرافياً تشمل عدة نطاقات تجارية مترابطة من المحطات البحرية والخدمات البحرية واللوجستية ويدعم أحدث إصدارات موانئ دبي من الصكوك البالغ مليار دولار الدور الذي تلعبه دبي كواحدة من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك إذ تبلغ القيمة الحالية 62.35 مليار دولار.