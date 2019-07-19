«دبي الذكية» توظّف «بلوك تشين» لدعم ريادة الأعمال

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بدأت دبي تطبيق المبادرة التي أطلقتها العام الماضي باسم «دبي الذكية»، من أجل توفير مزيد من الكفاءة والفاعلية في الخدمات لسكان الإمارة، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وأضافت الوكالة أن حكومة دبي تهدف إلى تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعات الحكومية والخاصة من أجل تحويل دبي إلى مدينة ذكية كلياً تعمل بتقنية بلوك تشين في كل خدماتها بحلول عام 2021.

وسوف تكون استراتيجية دبي في استغلال تقنية بلوك تشين الجديدة فرصة اقتصادية لجميع القطاعات في المدينة، وتعزز شهرة دبي بوصفها مركزاً رائداً عالمياً في التقنية الحديثة، تماشياً مع أهداف دبي الذكية لتصبح الإمارة أذكى مدينة في العالم، وتعزز ريادة الأعمال وقدرتها التنافسية العالمية.

وقالت بلومبيرغ إن دبي لها تاريخ طويل في الابتكار الرقمي في المنطقة، وسوف تصبح الآن رائدة في تطبيق التقنيات الجديدة للمدن ومشاركتها مع العالم. وعندما تحقق دبي ما تصبو إليه فسوف تصبح أول حكومة تعمل بتقنية «بلوك تشين» بالكامل لدفع عجلة الاقتصاد مستقبلاً.