412 ملياراً رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية

المصدر: أبوظبي - وام

احتلت أبوظبي المركز الأول من حيث إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي بلغت 263.2 مليار درهم خلال 2018 تلتها دبي بإجمالي 110.2 مليارات درهم، فيما بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة نحو 412 مليار درهم، منها 190.4 ملياراً تمثل رؤوس أموال الشركات الحكومية، و221.5 ملياراً للشركات غير الحكومية.

وبحسب إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع احتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المركز الأول بين الشركات المحلية المسجلة بإجمالي رؤوس أموال 149.3 مليار درهم، تلاه قطاع البنوك بإجمالي رؤوس أموال 75.2 مليار درهم، ثم العقار بإجمالي 58.6 مليار درهم، يليه النقل بـ 32 مليار درهم، والخدمات 28.1 ملياراً، والطاقة 22 ملياراً، والتأمين 15.5 ملياراً، والاتصالات 13.22 مليار درهم، تليها بقية القطاعات. وعلى مستوى الشركات الحكومية تصدّرت أبوظبي بإجمالي رؤوس أموال 190 مليار درهم، تلتها دبي بإجمالي 50 مليون درهم.

وبالنسبة للشركات غير الحكومية المسجلة احتلت دبي الصدارة بإجمالي رؤوس أموال 110 مليارات درهم، تلتها أبوظبي بإجمالي رؤوس أموال 73 مليار درهم.