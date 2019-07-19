«الدانوب» تستثمر 36.7 مليون درهم بقطاع الرعاية الصحية خلال عامين

المصدر: دبي- عمرو عادل

كشفت مجموعة الدانوب، إحدى أكبر شركات مواد البناء في المنطقة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن تسجيل حضورها الأول في قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال إطلاق مركز «أميركان استيتك» الطبي في دبي.

وتخطط المجموعة لاستثمار 36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار) في قطاع الرعاية الصحية في الدولة خلال العامين المقبلين.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة خلال حفل إطلاق المركز الجديد مساء أمس الأول، إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب نجاح مشروعات «الدانوب» في قطاع الضيافة، لافتاً إلى أن المجموعة لا تستهدف تحقيق المزيد من النمو فحسب، بل وتوسيع نطاق أعمالها إلى المزيد من القطاعات التخصصية الجديدة.

وأوضح أن دخول المجموعة مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة يتوافق مع الركائز الست التي أدرجتها القيادة الإماراتية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، معتبراً أن التوقيت مواتٍ جداً للدخول في القطاع إيماناً بمقوماته وآفاق نموه الجديدة.

ومن جهتها قالت الدكتورة سناء ساجان مديرة مركز «أميركان استيتك» الطبي، إن تكلفة المركز الجديد الذي جاء افتتاحه بالتزامن مع مرور 25 عاماً على تأسيس مجموعة الدانواب، تصل إلى 7.3 ملايين درهم. ويقع المركز الجديد على طريق أم الشيف على شارع الشيخ زايد،