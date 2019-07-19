«ويسبر» تختار الإمارات سوقاً واعدة لمنتجاتها

المصدر: دبي - البيان

قال دومينيك زانكوفيتش، خبير النوم ومؤسس شركة «ويسبر»، إن الشركة اختارت الإمارات بشكل عام ودبي خاصة كسوق واعدة لطرح منتجاتها المتمثلة في المراتب والوسادات الصحية دعماً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز السياحة العلاجية والصحية.

وأوضح أن «ويسبر» أحدثت نقلة نوعية في قطاع المراتب في الإمارات من خلال نموذج أعمالها الإلكتروني لشراء وتوصيل الأسرّة، وتستخدم الشركة أنواعاً ديناميكية عالية الجودة من الأنسجة الإسفنجية القابلة للتكيّف والمعتمدة طبياً، كما تصنع مراتبها من إسفنج كوانتوم الذي يسمح للهواء بالمرور عبره، على عكس إسفنج الذاكرة، ويُحافظ على درجة حرارة معتدلة ليلاً؛ ويحمي من البكتيريا وعث الغبار.

وشدد على أن الشركة تحرص في تصميم منتجاتها على ضمان النظافة؛ حيث تستخدم في صناعتها خيوط الفضة الحقيقية التي تعمل بشكل طبيعي على تأيين المرتبة، وتحول دون تراكم البكتيريا وعث الغبار والروائح الكريهة، وعلاوةً على ذلك، تستخدم الشركة في النسيج الأساسي لمراتبها تقنية «الدرع الفضي»، وهو عبارة عن سلك تأريض ابتكرته الشركة لمنع الموجات الكهرومغناطيسية من دخول المنطقة المخصصة للنوم، حيث أكدت العديد من الدراسات أن الأجهزة الإلكترونية كأجهزة التلفاز والهواتف والحواسيب تبعث موجات كهرومغناطيسية ضارة تتداخل مع الموجات الدماغية للإنسان؛ وتمنعه من الحصول على قسطٍ عميق ومريح من النوم.

وأوضح أن الشركة تستخدم في صنع المراتب والوسائد الإسفنج مفتوح الخلايا كونه يتيح تسرب الحرارة والعرق، وتتسم أنسجتها بخاصية التنظيم الحراري، بما يتلاءم مع الطقس الحار والرطب للمنطقة.