شراكة بين بنك دبي التجاري و«الاتحادية للكهرباء والماء» في مجال المدفوعات وحلول إدارة النقد

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري مؤخراً عن شراكة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في مجال المدفوعات وحلول إدارة النقد.

وأقيم حفل في مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في دبي، حضره فهد المهيري، المدير العام للخدمات المصرفية الإسلامية، وحسن الرضا، المدير العام لإدارة علاقات المؤسسات والخدمات المصرفية، وأمول باهوجونا، رئيس إدارة المدفوعات والنقد في بنك دبي التجاري، وشيخة مراد كرم، مدير إدارة الشؤون المالية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إضافة إلى أعضاء الإدارة العليا من كلا الطرفين.

وبموجب الشراكة، سيقوم بنك دبي التجاري بدعم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في تلبية احتياجاتهم المصرفية وتزويدهم بحلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير الكفاءة التشغيلية.

تحول رقمي

وقال فهد المهيري، المدير العام للخدمات المصرفية الإسلامية في بنك دبي التجاري: سعداء بالشراكة ومساعدة الهيئة في أتمتة عملياتها من خلال حلولنا المصرفية الرقمية المبتكرة. ويلعب البنك دوراً فاعلاً في دفع عجلة التحول الرقمي والاستثمار في أحدث التقنيات لتوفير حلول مصرفية رقمية مبتكرة للعملاء في مجال المدفوعات وحلول إدارة النقد، حيث تسهم هذه الحلول في زيادة الكفاءة من خلال تحسين وتبسيط العمليات وتوفير تجربة استثنائية للعملاء.

وقالت شيخة مراد كرم: «في إطار جهود الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لأتمتة عملياتها ضمن خطتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل، فقد سعت إلى عقد هذه الشراكة مع بنك دبي التجاري، والتي من خلالها ستتمكن الهيئة من توظيف مجموعة من الحلول المصرفية الجديدة تسهم في تطوير آليات التحصيل وإدارة النقد، وباستخدام أجهزة مسح ضوئي متطورة للشيكات يتم وضعها في جميع مراكز إسعاد المتعاملين».

وأضافت أن هذه الشراكة ستحقق مجموعة من المنافع المشتركة، فبالنسبة للمتعامل، فهي تضمن له سداد مستحقاته عند تقديم الشيك من دون أي تأخير، وبالنسبة للهيئة، فإنها تسرّع الوقت اللازم لتحصيل مستحقاتها، إلى جانب سهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد على العديد من الأطراف ذوي العلاقة.