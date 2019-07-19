نافذة الأعمال

اعتمدت الدائرة المالية لحكومة الفجيرة أمس استراتيجيتها 2020 - 2024 في ظل تطور عمل الدائرة ومواكبة الآليات الحديثة في رسم استراتيجية مستقبلية تضمن تحقيق رؤيتها الريادية في الإدارة والاستدامة الماليـة.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة والمستقبلية للدائرة عدة محاور وهي الاستدامة لتطوير وتنمية الموارد المالية وتعزيز استدامتها بالإضافة إلى التركيز على الأطراف المعنية لتحقيق الاستراتيجية ولتعظيم الوفاء وتحقيق متطلباتهم وتحسين فاعلية الاتصال بهم والتميز في العمليات بهدف تعزيز النظام المالي بشكل متكامل وفعال في الدائرة، إلى جانب القدرات والممكنات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها ممكناً أساسياً في الدائرة وتعزيز استمرارية الأعمال والسيطرة على المخاطر المؤسسية وتنمية الكفاءات الوظيفية للعنصر البشري.

أعلنت «سويفت» تحسين وتعزيز خدمة «جي بي آي» (الابتكار في المدفوعات العالمية) مع البدء بتشغيل خدمة متكاملة لـ«سويفت جي بي آي للشركات»، والتي تُمكّن الشركات التي تتعامل مع مصارف متعدّدة من إجراء وتتبّع مدفوعاتها لدى تلك المصارف المتعدّدة بشكل مباشر من خلال نظم الخزينة والدفع لديها.

وانضمّ إلى الخدمة أكثر من 50 من كبرى الشركات والمؤسسات في العالم. ويأتي بدء تشغيل هذه الخدمة عقب برنامج تجريبي ناجح أجري مع 22 شركة ومصرف.

حصلت شركة لارسن آند توبرو للهندسة الهيدروكربونية على مشروع ضخم في حقل «المرجان» من شركة أرامكو السعودية وذلك على أساس عقد الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بهدف زيادة إنتاج النفط في الحقل.

ويشمل نطاق المشروع لمنشآت النفط الخاصة بمشروع زيادة إنتاج النفط في حقل المرجان أربع منصات وهي: وحدة منصة التعادل، تسع وحدات سطح الإنتاج، 217 كم من خطوط الأنابيب تحت البحر و145 كم من الكابلات البحرية. كما يشمل المشروع استبدال أجهزة التحكم الموجودة في ثماني منصات حالية بحرية وربطها بالأنظمة الحالية.