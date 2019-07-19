«الإمارات دبي الوطني» يتوقّع إغلاق صفقة «دينيز بنك» خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

قال بنك «الإمارات دبي الوطني» إنه لا يزال يواصل تحقيق تقدم في عملية الاستحواذ على «دينيز بنك»، متوقعاً إغلاق الصفقة في الربع الثالث من العام الجاري.

وذكر البنك في بيان توضيحي أمس نشر على سوق دبي المالي، أنه سيواصل تقديم إشعارات في الوقت المناسب بشأن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الصفقة.

وكان هيرمان جريف الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك» الروسي، توقّع إتمام صفقة استحواذ «الإمارات دبي الوطني» على «دينيزبنك» بحلول نهاية يوليو الجاري. وأبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية نهائية مع بنك «سبيربنك» الروسي لشراء 99.85% من أسهمه في «بنك دينيز إيه إس» في مايو 2018 مقابل 11.7 مليار درهم.

وتم تعديل الاتفاقية في أبريل الماضي ليصبح مقابل الشراء 10.16 مليارات درهم، وتوقع البنك حينها استكمال الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

وتلقى البنكان موافقة مصرف الإمارات المركزي، وهيئة التنظيم المصرفي والرقابة في تركيا، وهيئة السوق المالية في النمسا، والبنك المركزي الروسي، وذلك للمضي قدماً في المعاملة.