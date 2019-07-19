«إندبندنت»: دبي أكثر المقاصد جذباً للسياحة البريطانية الصيفية

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية أن واحداً من أكثر الخطوط البريطانية الجوية ازدحاماً ونشاطاً هو خط دبي- لندن، بالإضافة إلى نيويورك وبالما وذلك ضمن الشبكة الواسعة من الخطوط من وإلى العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أن دبي تأتي في مقدمة المقاصد السياحية الأكثر جذباً للسياحة الصيفية البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن دبي هي أيضا أكثر المقاصد إقبالاً على السفر إليها من مطار برمنجهام، إضافة إلى دبلن وبالما. وسيكون أكثر الأيام زحاماً في هذا المطار ــ حسبما تشير الصحيفة- هو الثلاثاء 23 يوليو حيث يتوقع أن يسافر فيه 25 ألف مسافر.

وأجرت الصحيفة استطلاعاً بين عشرات المطارات البريطانية الرئيسة وخطوط الطيران الكبرى التي تشغل رحلات جوية من وإلى بريطانيا، حيث كان هناك اتفاق على أن خط دبي- لندن هو الأكثر ازدحاماً خلال الصيف.

وقالت المطارات وشركات الطيران إن اليوم الجمعة سيكون أول أكثر الأيام ازدحاماً بالنسبة للمطارات البريطانية حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تسجيل أعداد المسافرين أرقاماً قياسية.