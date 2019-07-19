«إنفستكورب» يستحوذ على حصة أغلبية في شركة «كونتنت سيرف»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الذراع الاستثمارية التابعة لإنفستكورب والمتخصصة في الاستحواذ على شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم، أمس استحواذها على حصة أغلبية في شركة «كونتنت سيرف»، المزود لبرمجيات إدارة المعلومات، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ويمثل هذا الاستثمار صفقة الاستحواذ السادسة التي يجريها «صندوق التكنولوجيا الرابع» الذي يبلغ رأسماله 400 مليون دولار، بالإضافة إلى كونه ثاني استحواذ على شركة برمجيات في منطقة الدول الناطقة بالألمانية والتي تضم ألمانيا والنمسا وسويسرا، في غضون عام واحد.

قال جيلبرت كامينيتسكي، المدير التنفيذي ورئيس وحدة الاستثمار في شركات التكنولوجيا الخاصة لدى إنفستكورب: «تعد شركة كونتنت سيرف خياراً مثالياً بالنسبة لنا كونها شركة عالمية مملوكة بشكل مباشر لمؤسسيْها، وتمكنت من تحقيق مكانة متميزة في قطاع سريع النمو.

وبعد أن أتممنا بنجاح 8 عمليات استحواذ مكملة للشركات الرئيسية الخمس ضمن محفظة صندوقنا التكنولوجي، نتطلع قُدُماً إلى الاستفادة من الفرص التي سيوفرها استثمارنا الجديد في شركة كونتنت سيرف». ونجحت «إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، منذ عام 2001، في جمع مساهمات تتجاوز 1.5 مليار دولار لتمويل استثماراتها في شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم.