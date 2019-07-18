فيتش تثبت تصنيف موانئ دبي العالمية والمعمورة للمقاولات

المصدر: دبي - البيان

ثبّتت وكالة فيتش العالمية تصنيف شركة موانئ دبي العالمية على الفئة BBB+ من حيث الإصدارات طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقلة، ورفعت تصنيفها إلى F1 مقابل F2 من حيث الإصدارات قصيرة الأجل. كما ثبتت تصنيف شركة المعمورة للمقاولات، التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار منذ عام 2017، ومقرّها أبوظبي على الفئة AA مع توقعات مستقبلية مستقرة أيضاً.

وقالت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين إن رفع تصنيف موانئ دبي العالمية من حيث الإصدارات قصيرة الأجل يأتي عقب تعديلات قواعدها في التصنيف المنشورة يوم 2 مايو العام الجاري. وأشارت الوكالة إلى أن التثبيت والرفع يعكسان التقدير القوي لمكافحة المخاطر وهيكل الاستدانة المتوسط وارتفاع نسبة السيولة النقدية المتوافرة لدى الشركة المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة.