الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر عناصر النمو الواعدة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تصدرت دولة الإمارات إقليمياً على مؤشر عناصر النمو الواعدة مستقبلاً، الصادر عن مؤسسة «كيه بي إم جي» الهولندية للأبحاث والخدمات والمحاسبة.

وتقدمت الإمارات على دول مثل الصين وروسيا والمجر وإيطاليا في المؤشر الذي شمل 90 دولة في أنحاء العالم وصدر بناءً على بيانات عام 2018.

ويُعنى هذا المؤشر بقياس العناصر التي تعتبر واعدة في النمو المستقبلي للدول، وهي خمسة عناصر تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والانفتاح على دول العالم، والتنمية البشرية، وجودة البنية التحتية، وجودة المؤسسات.

وسجلت الإمارات علامات مرتفعة في جميع العناصر الواعدة للنمو التي يقيسها المؤشر. فقد حصلت الإمارات على 6.81 درجات في الترتيب العام، و7.57 درجات في استقرار الاقتصاد الكلي، و8.41 نقاط في درجة الانفتاح الاقتصادي على الدول الأخرى.